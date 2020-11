Tottenham-Manchester City, Guardiola su Messi: “Addio al Barcellona? Ho la mia idea” (Di venerdì 20 novembre 2020) Pep Guardiola su Lionel Messi.Fresco di rinnovo di contratto fino al 2023, il tecnico del Manchester City è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Tottenham. Sabato 21 novembre, infatti, la squadra di Guardiola sarà ospite dei londinesi di José Mourinho nel match delle ore 18.30. L'ex allenatore del Barcellona, dunque, durante l'intervento in sala stampa, ha dichiarato: "Da tifoso del Barcellona vorrei che Leo Messi finisse la carriera con addosso la maglia blaugrana. Per ora Leo appartiene al Barcellona, un club al quale posso dire di essere molto grato. Non so cosa pensa, se voglia andarsene o meno. In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell'anno prossimo, non ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Pepsu Lionel.Fresco di rinnovo di contratto fino al 2023, il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il. Sabato 21 novembre, infatti, la squadra disarà ospite dei londinesi di José Mourinho nel match delle ore 18.30. L'ex allenatore del, dunque, durante l'intervento in sala stampa, ha dichiarato: "Da tifoso delvorrei che Leofinisse la carriera con addosso la maglia blaugrana. Per ora Leo appartiene al, un club al quale posso dire di essere molto grato. Non so cosa pensa, se voglia andarsene o meno. In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell'anno prossimo, non ...

