Tottenham-City | Mou stuzzica Guardiola | “Domani Sterling sarà sicuramente in campo”

"Vorrei che Southgate dicesse quali sono gli allenatori che fanno pressione sui loro giocatori e quali quelli che lui chiama". Ha esordito così Jose Mourinho nella conferenza della vigilia di Tottenham-Manchester City. "Ho letto che Gareth Southgate ha detto che alcuni allenatori di club di calcio hanno fatto pressione sui loro giocatori per non scendere in campo con la Nazionale. Per questo motivo Gareth sente il bisogno di chiamare alcuni per calmare le acque. Ha diritto a chiamare i giocatori che vuole. Vuole vincere le partite". Poi, ovviamente, non ha risparmiato la frecciatina a Guardiola, con il riferimento a Sterling, non convocato nelle tre partite dell'Inghilterra: "Non ho nessun dubbio riguardo a Raheem Sterling. Scenderà sicuramente in campo domani".

