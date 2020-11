Torna “l’allarme” pantera | avvistamento nel Fortore | l’annuncio del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avvistato un grosso felino di colore nero… “. Di avvisi del genere, qualche mese fa, nel Sannio ne abbiamo visti diversi. A quanto pare, ci risiamo. Pochi minuti fa, Giuseppe Ruggiero,di Foiano ha postato sulla sua bacheca facebook un avviso che riporta alla mente quanto accaduto nella primavera scorsa quando “l’allarme” toccò diversi centri del Beneventano. Di seguito, il post integrale di Ruggiero: “Oggi alle 16.00 è stato chiamato il 112 per un, vicino alla torre eolica 8 di E2i in località Castellucci, da parte di operatori della EDF di un grosso animale di colore nero simile ad un felino…diversi giorni fa sono stati intravisti nella stessa zona anche dei lupi…si chiede prudenza a tutti coloro che si allontanano in modo solitario per attività sportive..considerato che ...