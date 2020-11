Torino, negazionisti inseguono un’ambulanza: “Il Covid non esiste” (Di venerdì 20 novembre 2020) A Torino due negazionisti a bordo di un suv hanno inseguito di notte un’ambulanza. “State girando a vuoto. Non c’è nessuno a bordo”. Così i due hanno urlato al personale del 118. La coppia, un uomo e una donna, hanno filmato l’ambulanza: volevano dimostrare la teoria dell’inesistenza del virus. I sanitari sono stati costretti a chiamare i carabinieri, che, intervenuti sul posto, hanno identificato gli inseguitori. Un fascicolo ora è stato aperto in procura. “I vostri interventi sono un’invenzione, il Covid è un’invenzione“ strilla la donna che, con la veemenza e aggressività dei suoi modi e delle sue parole, ha spaventato i sanitari del pronto soccorso che si sono trovati costretti a chiamare i carabinieri. Intervenuti dopo poco istanti, li hanno ascoltati. I due, rabbiosi, proseguivano: “Smettetela di spaventare ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Aduea bordo di un suv hanno inseguito di notte. “State girando a vuoto. Non c’è nessuno a bordo”. Così i due hanno urlato al personale del 118. La coppia, un uomo e una donna, hanno filmato l’ambulanza: volevano dimostrare la teoria dell’inesistenza del virus. I sanitari sono stati costretti a chiamare i carabinieri, che, intervenuti sul posto, hanno identificato gli inseguitori. Un fascicolo ora è stato aperto in procura. “I vostri interventi sono un’invenzione, ilè un’invenzione“ strilla la donna che, con la veemenza e aggressività dei suoi modi e delle sue parole, ha spaventato i sanitari del pronto soccorso che si sono trovati costretti a chiamare i carabinieri. Intervenuti dopo poco istanti, li hanno ascoltati. I due, rabbiosi, proseguivano: “Smettetela di spaventare ...

fattoquotidiano : Negazionisti inseguono un’ambulanza a Torino fino a casa del paziente positivo. Poi insultano gli infermieri: “Gira… - pdnetwork : A #Torino due negazionisti su un suv hanno inseguito un'ambulanza fino all'abitazione di un paziente Covid. Qui, h… - huge1961 : RT @anubi_matt: D'ora in poi non li chiamerò negazionisti ma coglioni Torino, in Porsche seguono ambulanza da un malato: 'Girate a vuoto,… - deco_mattia : RT @pdnetwork: A #Torino due negazionisti su un suv hanno inseguito un'ambulanza fino all'abitazione di un paziente Covid. Qui, hanno iniz… - QuotidianPost : Torino, negazionisti inseguono un’ambulanza: “Il Covid non esiste” -