Torino, due positivi al Coronavirus: il comunicato della società (Di venerdì 20 novembre 2020) Altri positivi si aggiungono alla lunga lista della Serie A. Si tratta di due calciatori del Torino non specificati nel comunicato del club Il Torino comunica la positività di due calciatori al Coronavirus. Ecco la nota ufficiale. «Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Altrisi aggiungono alla lunga listaSerie A. Si tratta di due calciatori delnon specificati neldel club Ilcomunica latà di due calciatori al. Ecco la nota ufficiale. «IlFootball Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultatial tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario». Leggi su Calcionews24.com

pdnetwork : A #Torino due negazionisti su un suv hanno inseguito un'ambulanza fino all'abitazione di un paziente Covid. Qui, h… - SkyTG24 : Torino, rubano 150 chili di rame: due arresti - Agenzia_Ansa : #nocovid in piazza. Manifestazione non autorizzata a #Roma in piazza Venezia, manifestanti allontanati dalla… - bbbnzl30 : @Angelo950MS @DiMarzio Due giocatori del Torino positivi esattamente come ne ha 2 l'Inter - Toro_News : ?? | CORONAVIRUS NEL TORINO #Covid nuove positività nel #Torino: entrambi rientravano dalle #Nazionali. Sono in isol… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino due Torino, due nuove panchine d'autore per il “Transgender day of remembrance 2020” TorinOggi.it UFFICIALE – Torino, positivi al Covid due calciatori di rientro dalle nazionali

Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare ...

Il comunicato del Torino: "Positivi due calciatori, sono in isolamento"

Il Torino comunica la positività di due calciatori, senza però rendere noti i loro nomi: "Sono già stati posti in isolamento".

Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare ...Il Torino comunica la positività di due calciatori, senza però rendere noti i loro nomi: "Sono già stati posti in isolamento".