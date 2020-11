Torino, due calciatori sono risultati positivi al Covid-19 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Torino, con una nota ufficiale, ha reso noto che due calciatori sono risultati positivi al test del Covid-19 e salteranno dunque la sfida contro l’Inter. Questa la nota: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.” Foto: sito uff Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Il, con una nota ufficiale, ha reso noto che dueal test del-19 e salteranno dunque la sfida contro l’Inter. Questa la nota: “IlFootball Club comunica che due, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali,al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesseratigià stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.” Foto: sito uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I dati delle ultime tre settimane mostrano più di un segnale che sembra avvallare l’efficacia delle misure di contenimento. Tuttavia l’esperienza passata ci invita a mantenere ancora prudenza ...

