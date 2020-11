Tommaso Zorzi svela con chi si vorrebbe fidanzare e il cantante famoso risponde (Di venerdì 20 novembre 2020) Tommaso Zorzi, vera star del Grande Fratello Vip 5, vorrebbe fidanzarsi con Enrico Nigiotti e il cantante ha risposto divertito alle parole del 25enne. Enrico Nigiotti, Ricky Martin e Damiano dei Maneskin nei sogni di Tommaso Negli ultimi giorni, al GF Vip 5 stanno incalzando i gossip di Giacomo Urtis, alcuni dei quali falsi, che i vipponi devono indovinare per vincere la prova settimanale. Tra le ultime bombe sparate dal noto chirurgo dei vip, ce n’era una che riguardava proprio Tommaso Zorzi: Un cantante molto noto è diventato un grande fan di Tommaso Zorzi, anzi ha preso una vera e propria cotta per lui, tanto che vorrebbe incontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso? Il gossip è falso ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 novembre 2020), vera star del Grande Fratello Vip 5,fidanzarsi con Enrico Nigiotti e ilha risposto divertito alle parole del 25enne. Enrico Nigiotti, Ricky Martin e Damiano dei Maneskin nei sogni diNegli ultimi giorni, al GF Vip 5 stanno incalzando i gossip di Giacomo Urtis, alcuni dei quali falsi, che i vipponi devono indovinare per vincere la prova settimanale. Tra le ultime bombe sparate dal noto chirurgo dei vip, ce n’era una che riguardava proprio: Unmolto noto è diventato un grande fan di, anzi ha preso una vera e propria cotta per lui, tanto cheincontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso? Il gossip è falso ...

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - tuttopuntotv : Tommaso Zorzi svela con chi si vorrebbe fidanzare e il cantante famoso risponde #gfvip #grandefratellovip - itsmc17 : RT @_Litote: Tommaso Zorzi l'inscalfibile, re del 'non ho bisogno di nessuno, me la cavo da solo, io sono l'àncora di me stesso' che fa un… - ssourvlou : @cvmmonlou tommaso zorzi fonte di ispirazione -