Tommaso Zorzi confessa che il suo sogno erotico è un famoso cantante italiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Zorzi rivela nella casa del Grande Fratello che il suo sogno erotico è un cantante famoso italiano, lui risponde via social all’influencer Tommaso Zorzi e il suo sogno erotico che è il cantante Enrico Nigiotti, lo confessa nella casa del Grande Fratello Vip e il cantante gli risponde via social. Pare dunque che Zorzi durante L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020)rivela nella casa del Grande Fratello che il suoè un, lui risponde via social all’influencere il suoche è ilEnrico Nigiotti, lonella casa del Grande Fratello Vip e ilgli risponde via social. Pare dunque chedurante L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - animabuspereunt : Tutti noi meritiamo un Tommaso Zorzi che ci guardi così: #GFVIP - zorzi_stan : RT @Anna060793: Urtis che con una banana testa le capacità sessuali dei concorrenti ed elegge come vincitori Tommaso e Francesco ?????#GFVIP - nagia59 : RT @GirovagaC: #GFVIP Comunque @SimoGianlorenzi tutto complice con @zorzi_gaia, che se la ride con @ArmandaFrassin2 e Gaia che tifa per St… -