Tommaso Novi, esce oggi il nuovo singolo “Aria” (Di venerdì 20 novembre 2020) Dal 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Aria” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano inedito di Tommaso Novi. “Aria”, nuovo singolo di Tommaso Novi, è una canzone d’amore che racconta di una libertà ostacolata, agognata ed infine ritrovata. Protagonisti della storia sono due amanti che, dopo varie peripezie, riescono a ricongiungersi in un finale quasi surreale che li vede volare via insieme in una nuova dimensione celeste. Spiega Tommaso Novi a proposito del nuovo brano: «Quando trattengo il respiro sott’acqua vivo una profonda intimità con me stesso, ritorno bambino, ritrovando una forma più semplice di me e delle cose ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 novembre 2020) Dal 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica(Blackcandy Produzioni),brano inedito didi, è una canzone d’amore che racconta di una libertà ostacolata, agognata ed infine ritrovata. Protagonisti della storia sono due amanti che, dopo varie peripezie, riescono a ricongiungersi in un finale quasi surreale che li vede volare via insieme in una nuova dimensione celeste. Spiegaa proposito delbrano: «Quando trattengo il respiro sott’acqua vivo una profonda intimità con me stesso, ritorno bambino, ritrovando una forma più semplice di me e delle cose ...

MusicStarStaff : CS_TOMMASO NOVI DA DOMANI IN RADIO E IN DIGITALE “ARIA” IL NUOVO SINGOLO - Sfwebzine : TOMMASO NOVI DA VENERDÌ 20 NOVEMBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “ARIA” IL NUOVO SINGOLO - RadioAirplay_it : Da venerdì 20 novembre in #radio e in digitale #Aria il nuovo inedito di #TommasoNovi #NewSingle #OnAir ??… - matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @officine.dellacultura.3 – Rivoluzione spettacolo al #TeatroVerdi di #MonteSanSavino che, nonostante la chiusura delle… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @officine.dellacultura.3 – Rivoluzione spettacolo al #TeatroVerdi di #MonteSanSavino che, nonostante la chiusura delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Novi “Aria” Il Nuovo Singolo di Tommaso Novi Da Oggi In Radio e digitale PrimaPress Tommaso Novi, esce oggi il nuovo singolo “Aria”

Dal 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “ARIA” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano inedito di ...

“Aria” Il Nuovo Singolo di Tommaso Novi Da Oggi In Radio e digitale

MILANO - Dal oggi 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “ARIA” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano inedito di Tommaso Novi. “Aria”, nuovo singol ...

Dal 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “ARIA” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano inedito di ...MILANO - Dal oggi 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “ARIA” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano inedito di Tommaso Novi. “Aria”, nuovo singol ...