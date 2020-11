Titolo V, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 novembre 2020 su Rai 3 (Di venerdì 20 novembre 2020) Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 20 novembre 2020 su Rai 3 Torna questa sera, venerdì 20 novembre 2020, Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Il Titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata di Titolo V del 20 ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020)V,del 20su Rai 3 Torna questa sera, venerdì 20V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Iltrasmissione trae spunto dalCostituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono lee gliquartadiV del 20 ...

veronicaruffo : RT @Viper4Trash: Non Tommaso che ha appena indovinato la metà delle anticipazioni della puntata di questa sera con tanto di titolo azzeccat… - ineedahoraanhug : RT @Viper4Trash: Non Tommaso che ha appena indovinato la metà delle anticipazioni della puntata di questa sera con tanto di titolo azzeccat… - abbracciamiora_ : RT @Viper4Trash: Non Tommaso che ha appena indovinato la metà delle anticipazioni della puntata di questa sera con tanto di titolo azzeccat… - 2010gaietta : RT @Viper4Trash: Non Tommaso che ha appena indovinato la metà delle anticipazioni della puntata di questa sera con tanto di titolo azzeccat… - Viper4Trash : Non Tommaso che ha appena indovinato la metà delle anticipazioni della puntata di questa sera con tanto di titolo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Titolo anticipazioni Stasera in tv 20 novembre, su Rai 3 torna Titolo V. Anticipazioni e ospiti di Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti Corriere dell'Umbria Claudio Baglioni, In questa storia, che è la mia: tracklist e anticipazioni

Con un post sui social oggi Claudio Baglioni ha anticipato la tracklist del suo imminente album di inediti "In questa storia, che è la mia". Un lavoro discografico del quale abbiamo già potuto ascolta ...

Matrimonio a prima vista Italia 2020, maratona tv su Real Time sabato 21 e domenica 22 novembre: orari e anticipazioni

Successo per Matrimonio a prima vista Italia 2020 tanto che su Real Time (canale 31) vanno in onda gli episodi in replica del docureality ...

Con un post sui social oggi Claudio Baglioni ha anticipato la tracklist del suo imminente album di inediti "In questa storia, che è la mia". Un lavoro discografico del quale abbiamo già potuto ascolta ...Successo per Matrimonio a prima vista Italia 2020 tanto che su Real Time (canale 31) vanno in onda gli episodi in replica del docureality ...