Tiro a segno | i Campionati Italiani 2020 si terranno all’Acqua Acetosa di Roma

Il dado è tratto. I Campionati Italiani 2020 di Tiro a segno hanno una location per essere ospitati. Come si apprende dal sito ufficiale della UITS, sia la manifestazione riservata alle categorie giovanili (3-6 dicembre) sia quella riservata ai seniores ai para e ai master (10-13 dicembre 2020) ha trovato la sua collocazione: il Centro di preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti" di Roma. Una prima volta inedita sotto tanti punti di vista, dal momento che i migliori interpreti di carabina e pistola del Bel Paese si contenderanno gli allori tricolore in uno scenario a porte chiuse (con la possibilità di seguire gli eventi in streaming) ma soprattutto lo faranno in una struttura che non sorge come uno dei classici poligoni in cui di solito si è ...

La cestista livornese ha giocato contro la Romania ma non con la Repubblica Cieca In compenso ha realizzato il canestro più bello delle azzurre ...

Tiro con l'arco: Lorenzo Corraro fa 'centro' all'interregionale di Pescia

Grosseto, 20 novembre 2020 - Lorenzo Corraro fa ancora centro. Il giovane tiratore d’arco maremmano ha lasciato il segno. Stavolta a Pescia, nella gara interregionale organizzata dalla A.S.D. Compagni ...

