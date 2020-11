Thompson: rottura del tendine d’Achille, stagione finita (Di venerdì 20 novembre 2020) Golden State perde Klay Thompson per la stagione 2020-2021. La guardia, ha riportato la rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Un duro colpo per gli Warriors, per quella che doveva essere la stagione del rilancio, dopo aver sacrificato la scorsa stagione a causa delle assenze di Curry e dello stesso Thompson. Infortunio Thompson: quando tornerà? Dovrà trovare altre soluzioni Steve Kerr per i suoi Golden State. La franchigia si è assicurata la scelta numero 2 al draft NBA, oltre a Nico Mannion che potrebbe quindi trovare più spazio del previsto. Inoltre, la franchigia potrebbe sfruttare la finestra dei free-agent per rinforzare la squadra, coprendo il buco lasciato dall’infortunio di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Golden State perde Klayper la2020-2021. La guardia, ha riportato ladeldella gamba destra. Un duro colpo per gli Warriors, per quella che doveva essere ladel rilancio, dopo aver sacrificato la scorsaa causa delle assenze di Curry e dello stesso. Infortunio: quando tornerà? Dovrà trovare altre soluzioni Steve Kerr per i suoi Golden State. La franchigia si è assicurata la scelta numero 2 al draft NBA, oltre a Nico Mannion che potrebbe quindi trovare più spazio del previsto. Inoltre, la franchigia potrebbe sfruttare la finestra dei free-agent per rinforzare la squadra, coprendo il buco lasciato dall’infortunio di ...

infoitsport : Infortunio Klay Thompson, c'è la rottura del tendine d'Achille della gamba destra - infoitsport : NBA – Infortunio Klay Thompson, confermata la rottura del tendine d’Achille: stagione finita ancor prima di iniziare - infoitsport : NBA, nuovo grave infortunio per Klay Thompson: rottura del tendine d’Achille, stagione finita - Radio108W : Ufficiale: rottura del tendine d'Achille per Klay Thompson. - zazoomblog : NBA nuovo grave infortunio per Klay Thompson: rottura del tendine d’Achille stagione finita - #nuovo #grave… -

Ultime Notizie dalla rete : Thompson rottura Diagnosi tremenda per Klay Thompson: rottura del tendine d’achille! Basketinside Thompson: rottura del tendine d’Achille, stagione finita

La stagione di Klay Thompson è finita prima di iniziare. Rottura del tendine d'Achille della gamba destra per la guardia degli Warriors.

Warriors, tegola Thompson: fuori tutta la stagione

La brutta notizia era nell'aria ed è arrivata anche la conferma: i Golden State Warriors hanno perso Klay Thompson per tutta la stagione 2020/21 a causa della rottura del ha tendine d'Achille della ga ...

La stagione di Klay Thompson è finita prima di iniziare. Rottura del tendine d'Achille della gamba destra per la guardia degli Warriors.La brutta notizia era nell'aria ed è arrivata anche la conferma: i Golden State Warriors hanno perso Klay Thompson per tutta la stagione 2020/21 a causa della rottura del ha tendine d'Achille della ga ...