The Walking Dead: Robert Patrick nei nuovi episodi della stagione 10 (Di venerdì 20 novembre 2020) The Walking Dead sta per tornare con nuovi episodi della stagione 10 e l'attore Robert Patrick prenderà parte a questo evento, entrando a far parte del cast. La produzione di The Walking Dead ha rilasciato la data in cui finalmente vedremo il ritorno della stagione 10, rivelando anche alcune grandi novità sul casting, come ad esempio l'ingresso di Robert Patrick che interpreterà uno dei sopravvissuti all'apocalisse zombie. Sembra infatti che il prossimo 28 febbraio arriveranno sei nuovi episodi, che andranno ad estendere la stagione 10 di The Walking Dead.

