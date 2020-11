The Undertaker si ritira con una lezione: «Mai dare niente per scontato» (Di venerdì 20 novembre 2020) Studio classico, da avvocato non certo da wrestler, quadri d’epoca, scrivania in rovere su cui troneggia un pc tra libri rilegati e fogli sparsi, tappeto persiano, nell’inquadratura spunta anche una cyclette ed è uno dei due indizi (l’altro ve lo diciamo alla fine) che ci dice di chi stiamo parlando. Seduto su una imponente poltrona di pelle, strizzato in una t-shirt che tiene sotto pressione i celebri muscoli, ingentilito da una cuffietta nera in testa, The Undertaker si congeda dal mondo di cui è stato re attraverso una video call su Zoom organizzata dalla WWE (World Wrestling Entertainment), la più grande federazione al mondo di sport-entertainment. The Undertaker - WWE 2Mark William Calaway, in arte The Undertaker, toglie la maschera, rivela l’uomo e lo fa chiacchierando amabilmente con giornalisti di tutto il mondo, dall’Australia ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Studio classico, da avvocato non certo da wrestler, quadri d’epoca, scrivania in rovere su cui troneggia un pc tra libri rilegati e fogli sparsi, tappeto persiano, nell’inquadratura spunta anche una cyclette ed è uno dei due indizi (l’altro ve lo diciamo alla fine) che ci dice di chi stiamo parlando. Seduto su una imponente poltrona di pelle, strizzato in una t-shirt che tiene sotto pressione i celebri muscoli, ingentilito da una cuffietta nera in testa, Thesi congeda dal mondo di cui è stato re attraverso una video call su Zoom organizzata dalla WWE (World Wrestling Entertainment), la più grande federazione al mondo di sport-entertainment. The- WWE 2Mark William Calaway, in arte The, toglie la maschera, rivela l’uomo e lo fa chiacchierando amabilmente con giornalisti di tutto il mondo, dall’Australia ...

