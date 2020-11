«The Crown 4», la vita di lady Diana prima del principe Carlo (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel 1979, quando lady Lady Diana compì 18 anni, suo padre, il conte Spencer, le comprò un appartamento con tre camere da letto nel sud di Kensington, Londra, che condivideva con tre ragazze: Virginia Pitman, Carolyn Bartholomew e Ann Bolton. Le coinquiline di allora ancora ricordano con tenerezza le parole scritte sulla porta della sua stanza: “Chief Chick” (capo pollastrella). «Era bello vivere in un appartamento con le ragazze. Mi piaceva molto, era fantastico. Ho riso tanto», avrebbe raccontato anni dopo la principessa. La sua vita nella capitale, come ricorda la quarta stagione di The Crown, era semplice: lavorava come maestra d’asilo in una piccola scuola di Pimlico, amava lo shopping e la musica rock. Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel 1979, quando lady Lady Diana compì 18 anni, suo padre, il conte Spencer, le comprò un appartamento con tre camere da letto nel sud di Kensington, Londra, che condivideva con tre ragazze: Virginia Pitman, Carolyn Bartholomew e Ann Bolton. Le coinquiline di allora ancora ricordano con tenerezza le parole scritte sulla porta della sua stanza: “Chief Chick” (capo pollastrella). «Era bello vivere in un appartamento con le ragazze. Mi piaceva molto, era fantastico. Ho riso tanto», avrebbe raccontato anni dopo la principessa. La sua vita nella capitale, come ricorda la quarta stagione di The Crown, era semplice: lavorava come maestra d’asilo in una piccola scuola di Pimlico, amava lo shopping e la musica rock.

