Tg Politico Parlamentare, edizione del 20 novembre 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) Scende a 1.18 l’indice di contagiosita’ a livello nazionale, con la maggior parte delle regioni che si colloca tra i valori 1 e 1.25. Ad attestarlo il Report dell’Istituto superiore di sanita’ sull’andamento del contagio. Dal ministro della salute Roberto Speranza arriva una nuova ordinanza che conferma fino al 3 dicembre le misure per le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che restano in zona rossa, mentre Puglia e Sicilia restano in area arancione. Si tratta di misure necessarie, spiega Speranza, perchè sono servite nell’ultima settimana ad abbattere l’indice di contagiosita’. Critico nei confronti della linea del governo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che parla di una discussione allucinante sul Natale, e ironizza sulle misure adottate nella sua regione. “La nostra non è una zona rossa, e’ una zona rosè’, dice, alludendo ai mancati controlli di ordine pubblico. DL RISTORI, DA OGGI LE DOMANDE Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) Scende a 1.18 l’indice di contagiosita’ a livello nazionale, con la maggior parte delle regioni che si colloca tra i valori 1 e 1.25. Ad attestarlo il Report dell’Istituto superiore di sanita’ sull’andamento del contagio. Dal ministro della salute Roberto Speranza arriva una nuova ordinanza che conferma fino al 3 dicembre le misure per le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che restano in zona rossa, mentre Puglia e Sicilia restano in area arancione. Si tratta di misure necessarie, spiega Speranza, perchè sono servite nell’ultima settimana ad abbattere l’indice di contagiosita’. Critico nei confronti della linea del governo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che parla di una discussione allucinante sul Natale, e ironizza sulle misure adottate nella sua regione. “La nostra non è una zona rossa, e’ una zona rosè’, dice, alludendo ai mancati controlli di ordine pubblico. DL RISTORI, DA OGGI LE DOMANDE

Rokkaforte71 : @carlaruocco1 @NicolaMorra63 Essere un politico e specialmente un parlamentare non è sinonimo di onnipotenza! Il ri… - DaSiracusa : RT @F_Rossi_: Quelle di #Morra sono parole vergognose ed indegne per l’istituzione che rappresenta. Chieda scusa e si dimetta, sia da presi… - pas_alb : Tutti a indignarsi, giustamente, per le parole ignobili di #Morra Ci fosse stato un parlamentare, dico uno solo, ch… - ken15086311 : @AlessiaMorani A prescindere dal credo politico. Come può un parlamentare esprimersi in questo modo. Voglio sperare che fosse ubriaco ?? - F_Rossi_ : Quelle di #Morra sono parole vergognose ed indegne per l’istituzione che rappresenta. Chieda scusa e si dimetta, si… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 novembre 2020 - DIRE.it Dire Politiche espansive nel 2021 ma anche oltre contro l'incertezza da Covid-19

2' di lettura. L’Europa si trova in una fase di grande incertezza sull’evoluzione dei contagi e conseguentemente sull’andamento dell’economia. Però, l’analisi di una se ...

"Salvini? Non è un buon coach" Ma ora la Ravetto passa con lui

L'azzurra alla Lega. Con lei anche Zanella e Carrara, che fino a pochi giorni fa aveva bussato a Calenda Porte girevoli alla Camera dei deputati. Non è un bel giorno per Forza Italia che perde tre suo ...

2' di lettura. L’Europa si trova in una fase di grande incertezza sull’evoluzione dei contagi e conseguentemente sull’andamento dell’economia. Però, l’analisi di una se ...L'azzurra alla Lega. Con lei anche Zanella e Carrara, che fino a pochi giorni fa aveva bussato a Calenda Porte girevoli alla Camera dei deputati. Non è un bel giorno per Forza Italia che perde tre suo ...