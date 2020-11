Teora | 40 anni dopo il terremoto | esempio di rinascita

(Di sabato 21 novembre 2020) Quando il tempo andato colpisce la memoria ferita, segnata da un trauma collettivo, sembra impossibile dimenticare, smarrire ricordi. Eppure, arrivando a, nell’alta Irpinia, a prima vista non si notano segni evidenti di quel 23 novembre del 1980 in cui interi paesi furono devastati. Passati quarant’, il paese appare aggraziato, sereno, anche se molto diverso da quel borgo originario scavato nel tufo. Soffia un’aria lieve. Il silenzio lascia la scena alla bellezza delle rocce scoscese e il vento si fa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

maxporreca : Quella piazza di Teora dove Damilano passava le serate d'estate è ormai una piazza desolata, utile solo per fare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Teora anni

Corriere TV

Quasi 3mila morti, più di 8mila feriti e 300mila senzatetto: sono i drammatici numeri del terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980. La scossa di magnitudo 6,9 fece tremare alle 19:34, per 90 second ...Alfredo Picariello – Se guardi in alto, verso la collina dove fino al 23 novembre 1980 c’era la “vecchia” Conza, la mente ti riporta a quella maledetta sera. Ma riesci ...