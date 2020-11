Temporali, forti raffiche di vento e mareggiate: è allerta meteo nel Lazio (Di venerdì 20 novembre 2020) Temporali e forti raffiche di vento, è allerta meteo nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso meteo che prevede dal mattino di oggi, venerdì 20 novembre, e per le successive 24-30 ore, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di oggi e per le successive 24 ore si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche dai quadranti settentrionali. forti mareggiate lungo le coste. Nel Lazio per la giornata di oggi e per le successive 24-30 ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020)di, ènel. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avvisoche prevede dal mattino di oggi, venerdì 20 novembre, e per le successive 24-30 ore, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica edi. Dal pomeriggio di oggi e per le successive 24 ore si prevedono venti daa burrasca, condai quadranti settentrionali.lungo le coste. Nelper la giornata di oggi e per le successive 24-30 ore ...

CorriereCitta : #Temporali, forti raffiche di vento e mareggiate: è allerta meteo nel #Lazio - news24_city : Allerta meteo in Puglia: forti piogge e temporali nel weekend - news24_city : Allerta meteo in Puglia: forti piogge e temporali nel weekend - LuceverdeRoma : ?#Maltempo #ProtezioneCivile #Lazio ????#allertaGIALLA per vento e temporali ??#20novembre ?Dalla mattina e succes… - News_24it : ROMA - Allerta meteo per temporali e venti forti a partire da domani mattina in tutto il Lazio. #allertameteo… -