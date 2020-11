"Temo le loro reazioni". Una notizia-choc al GfVip, il terrore di Alfonso Signorini (Di venerdì 20 novembre 2020) "Non so come dirlo ai concorrenti, la prenderanno male". È preoccupatissimo, Alfonso Signorini. Teme la reazione dei concorrenti del suo Grande Fratello Vip, il reality che conduce su Canale 5. E lo spiega, chiaro e tondo, nel corso di una puntata di Casa Signorini. Già, perché i vip ancora reclusi non sanno che il GfVip è destinato ad allungarsi addirittura fino alla metà di febbraio. "Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. Gli diremo tutto entro venerdì - ha sottolineato Signorini -. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio", ha concluso. Insomma, la reclusione si allunga. Come reagiranno? ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) "Non so come dirlo ai concorrenti, la prenderanno male". È preoccupatissimo,. Teme la reazione dei concorrenti del suo Grande Fratello Vip, il reality che conduce su Canale 5. E lo spiega, chiaro e tondo, nel corso di una puntata di Casa. Già, perché i vip ancora reclusi non sanno che ilè destinato ad allungarsi addirittura fino alla metà di febbraio. "Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. Gli diremo tutto entro venerdì - ha sottolineato-. Non so quali saranno le. Chiederemodi passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio", ha concluso. Insomma, la reclusione si allunga. Come reagiranno? ...

