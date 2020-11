Taurisano, l'amica la perseguitava e le spiava telefono e mail: 44enne nei guai (Di venerdì 20 novembre 2020) Perseguita l'amica avvocatessa che le era stata vicina nei momenti di difficoltà, arrivando anche a violare i suoi account social e la casella di posta elettronica. Una donna di 44 anni di Taurisano è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) Perseguita l'avvocatessa che le era stata vicina nei momenti di difficoltà, arrivando anche a violare i suoi account social e la casella di posta elettronica. Una donna di 44 anni diè ...

LaGazzettaWeb : Taurisano (Le), l'amica la perseguitava e le spiava telefono e mail: 44enne nei guai - BortoneMauro : #LecceSette Minaccia la ex amica e si appropria dei suoi social network: 44enne indagata per stalking - leccenews24 : Stalkera una donna che non voleva essere più sua amica: 44enne di Taurisano finisce nei guai -