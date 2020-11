Tamponi rapidi in Toscana: in farmacia prenotazione e distribuzione per medici e pediatri di famiglia (Di venerdì 20 novembre 2020) È iniziato il percorso di distribuzione dei Tamponi antigenici rapidi per medici e pediatri di famiglia in farmacia, ossia di quei Tamponi in grado di dare il risultato dopo 20 minuti. Grazie al recente accordo firmato dai sindacati Fimmg, Fimp e Simpef con la Regione, medici e pediatri potranno effettuare i test anche nei loro studi e ambulatori, quando sia possibile farlo in sicurezza, sia per pazienti che per operatori, oppure presso strutture messe a disposizione dalle Asl, registrandone, poi, l’esito nell’apposita app regionale. La distribuzione dei kit si avvale di un canale distributivo capillare in tutta la Toscana, quello delle farmacie che già in tante altre occasioni, dai ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 novembre 2020) È iniziato il percorso dideiantigeniciperdiin, ossia di queiin grado di dare il risultato dopo 20 minuti. Grazie al recente accordo firmato dai sindacati Fimmg, Fimp e Simpef con la Regione,potranno effettuare i test anche nei loro studi e ambulatori, quando sia possibile farlo in sicurezza, sia per pazienti che per operatori, oppure presso strutture messe a disposizione dalle Asl, registrandone, poi, l’esito nell’apposita app regionale. Ladei kit si avvale di un canale distributivo capillare in tutta la, quello delle farmacie che già in tante altre occasioni, dai ...

