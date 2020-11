Tale e quale show, il Torneo: Virginio è Gino Paoli (video e gallery) (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 del Torneo di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Virginio nei panni di Gino Paoli, con il brano “Una lunga storia d’amore”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siano, ha valutato la sua performance. Buona la performance di Virginio, forse la più difficile che abbia dovuto affrontare nel programma. Ottimo il trucco, che lo ha reso irriconoscibile, mentre la voce, forse, andava sporcata un po’ di più. Potete vedere l’esibizione di Virginio di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 deldi, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Una lunga storia d’amore”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siano, ha valutato la sua performance. Buona la performance di, forse la più difficile che abbia dovuto affrontare nel programma. Ottimo il trucco, che lo ha reso irriconoscibile, mentre la voce, forse, andava sporcata un po’ di più. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire ...

10626Ama : RT @Robbie_Soundina: @taleequaleshow @GinoPaoli_ @VirginioNero Ha cantato benissimo, per me era tale e quale a #ginopaoli #virginio #taleeq… - carnevale_piera : @taleequaleshow @GinoPaoli_ @VirginioNero Mi sono emozionata! Complimenti Virginio sei bravissimo??. Questa era una… - Robbie_Soundina : @taleequaleshow @GinoPaoli_ @VirginioNero Ha cantato benissimo, per me era tale e quale a #ginopaoli #virginio #taleequaleshow - PaolaSacco1 : @taleequaleshow @GinoPaoli_ @VirginioNero Magnifico Virginio stasera! Tale e quale?? - prdsd4na : mamma perché non vai tu a tale e quale ?? -