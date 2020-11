Tale e quale show, il Torneo: Sergio Muniz è Ghali (video e gallery) (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 del Torneo di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Sergio Muniz nei panni di Ghali, con il brano “Good Times”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Esibizione curiosa, non perfetta e ben riuscita come altre fatte da Muniz, che ha saputo comunque impegnarsi nonostante il testo veloce e la trap. Potete vedere l’esibizione di Sergio Muniz di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 deldi, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Good Times”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Esibizione curiosa, non perfetta e ben riuscita come altre fatte da, che ha saputo comunque impegnarsi nonostante il testo veloce e la trap. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ...

