Tale e quale show, il Torneo: Pago è Franco Califano (video e gallery) (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 del Torneo di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Pago nei panni di Franco Califano/strong>, con il brano “La mia libertà”, del 1981. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Particolarmente commosso, Pago, che ha dovuto esibirsi nei panni di un caro amico, riuscendo però a portare sul palco un toccante ricordo. Potete vedere l’esibizione di Pago di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 21 novembre 2020) Nel corso della quarta ed ultima puntata del 20 novembre 2020 deldi, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di/strong>, con il brano “La mia libertà”, del 1981. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Alessandro Siani, ha valutato la sua performance. Particolarmente commosso,, che ha dovuto esibirsi nei panni di un caro amico, riuscendo però a portare sul palco un toccante ricordo. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda. ...

ugly_dont_exist : RT @is_firework: Vabe ma mo per tutta la puntata dobbiamo guardarci sta moscia della Gregoraci? Io cambio su Tale e Quale #GFVIP - is_firework : RT @is_firework: Vabe ma mo per tutta la puntata dobbiamo guardarci sta moscia della Gregoraci? Io cambio su Tale e Quale #GFVIP - ilnononano : @PerditempoXenne @danieledv79 Io andrò controcorrente dicendo che invece alla conduzione non mi piacerebbe: la appr… - is_firework : Vabe ma mo per tutta la puntata dobbiamo guardarci sta moscia della Gregoraci? Io cambio su Tale e Quale #GFVIP - im_a_stupidguy : Comunque 'tale e quale show' è underrated asf -