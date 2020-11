Svimez, martedì 24 la presentazione del Rapporto 2020 sull’economia e la società nel Mezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) Si svolgerà martedì 24 novembre, alle 16, la presentazione del Rapporto Svimez 2020: “L’economia e la società del Mezzogiorno”. Alla presentazione, che si terrà in streaming e che sarà possibile seguire sui canali social della Svimez, interverrà il direttore generale Luca Bianchi che illustrerà i contenuti del Rapporto 2020. Prenderanno parte, successivamente, alla tavola rotonda moderata dal giornalista della Rai Giorgio Zanchini, il presidente della Svimez Adriano Giannola, l’economista e docente alla London business school Lucrezia Reichlin, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Interverrà il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Si svolgerà24 novembre, alle 16, ladel: “L’economia e ladel”. Alla, che si terrà in streaming e che sarà possibile seguire sui canali social della, interverrà il direttore generale Luca Bianchi che illustrerà i contenuti del. Prenderanno parte, successivamente, alla tavola rotonda moderata dal giornalista della Rai Giorgio Zanchini, il presidente dellaAdriano Giannola, l’economista e docente alla London business school Lucrezia Reichlin, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Interverrà il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe ...

