Svastiche e porno | hackerato webinar con D’Amato | Ciani e Insegno

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Abbiamo subito un attacco hacker! Qualcuno non ama che le idee circolino., bestemmie… pochezza intellettiva, tecnica ed informatica. Fascismo 4.0 d’accatto. Di certo non fermeranno il pensiero, il confronto ed il nostro lavoro per Roma.” “Mi spiace per chi voleva seguire, per gli organizzatori (associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici), per gli ospiti e gli amici. Non ci facciamo intimidire ne spaventare da chi blocca l’incontro ed il confronto libero tra le persone. Torneremo presto! Forza e un abbraccio a tutti”. Lo scrive su Fb il Consigliere Regionale del Lazio Paolo(Demos), candidato alle primarie per sindaco di Roma, pubblicando gli screenshot e commentando l’attacco hacker subito dall’iniziativa “Roma oltre il Covid. Politica, benessere, cittadinanza e legalita’ per il futuro ...