Supernatural 15, Eric Kripke sul finale: "È il migliore possibile, avreste odiato il mio" (Di venerdì 20 novembre 2020) Supernatural 15 è dunque giunto a conclusione, e mentre il finale sta ricevendo riscontri di ogni tipo, Eric Kripke si è detto decisamente soddisfatto di come è andata. Dopo 15 anni, le avventure di Sam e Dean Winchester sono giunte al termine. L'ultimo episodio di Supernatural 15 è andato in onda la scorsa notte in AmErica, e il creatore della serie Eric Kripke ha detto la sua sul finale. Attenzione, seguono . Era l'episodio numero 327, intitolato, piuttosto appropriatamente, Carry On. I due fratelli hanno infatti affrontato la loro ultima caccia insieme: Dean (Jensen Ackles) muore tra le braccia di Sam (Jared Padalecki) a seguito di uno scontro con un vampiro, e mentre il più piccolo dei Winchester avrà modo di continuare a vivere - ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020)15 è dunque giunto a conclusione, e mentre ilsta ricevendo riscontri di ogni tipo,si è detto decisamente soddisfatto di come è andata. Dopo 15 anni, le avventure di Sam e Dean Winchester sono giunte al termine. L'ultimo episodio di15 è andato in onda la scorsa notte in Ama, e il creatore della serieha detto la sua sul. Attenzione, seguono . Era l'episodio numero 327, intitolato, piuttosto appropriatamente, Carry On. I due fratelli hanno infatti affrontato la loro ultima caccia insieme: Dean (Jensen Ackles) muore tra le braccia di Sam (Jared Padalecki) a seguito di uno scontro con un vampiro, e mentre il più piccolo dei Winchester avrà modo di continuare a vivere - ...

