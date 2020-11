Supercoppa Italiana, torna in Italia: ecco dove si giocherà Juventus Napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Supercoppa Italiana – La Supercoppa Italiana torna in Italia. La finale, infatti dopo anni che si è disputata all’estero, torna in Italia a causa del covid. A sfidarsi nel match che per la trentatreesima volta metterà in palio il trofeo saranno infatti la Juventus campione d’Italia (alla sua sedicesima partecipazione) ed il Napoli detentore della Coppa Italia (alla quarta partecipazione). Ovvero due compagini che tra impegni di campionato e coppe, sono chiamate a scendere in campo più volte nell’arco di una settimana. Infatti il calendario è molto fitto quest’anno. Supercoppa Italiana, quando e ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 20 novembre 2020)– Lain. La finale, infatti dopo anni che si è disputata all’estero,ina causa del covid. A sfidarsi nel match che per la trentatreesima volta metterà in palio il trofeo saranno infatti lacampione d’(alla sua sedicesima partecipazione) ed ildetentore della Coppa(alla quarta partecipazione). Ovvero due compagini che tra impegni di campionato e coppe, sono chiamate a scendere in campo più volte nell’arco di una settimana. Infatti il calendario è molto fitto quest’anno., quando e ...

forumJuventus : TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà… - NapoliCalciogol : Supercoppa Italiana, Juve-Napoli si giocherà a gennaio a Reggio Emilia - LordGalurd : RT @forumJuventus: TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà al M… - daju29ro : RT @forumJuventus: TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà al M… - NapoliCalciogol : Supercoppa Italiana, Juve-Napoli si giocherà a gennaio a Reggio Emilia -