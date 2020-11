Supercoppa Italiana, si gioca il 20 gennaio a Reggio Emilia (Di venerdì 20 novembre 2020) La Supercoppa Italiana tra Juventus-Napoli si giocherà il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Scelta dettata dalla pandemia in corso Dopo due anni, la Supercoppa Italiana torna a giocarsi in Italia. La Lega Calcio ha infatti scelto il Mapei Stadium di Reggio Emilia come sede della gara. Si giocherà il 20 gennaio, probabilmente a porte chiuse, mentre non è stato ancora deciso l’orario. Sarà quindi lo stadio del Sassuolo e della Reggiana che ospiterà la gara tra la Juventus, vincitrice dell’ultimo campionato, e Napoli, vincitore della Coppa Italia proprio contro i bianconeri. Negli ultimi anni la manifestazione si era disputata in Arabia Saudita, ma questa volta, con la pandemia in corso, la ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Latra Juventus-Napoli si giocherà il 20al Mapei Stadium di. Scelta dettata dalla pandemia in corso Dopo due anni, latorna arsi in Italia. La Lega Calcio ha infatti scelto il Mapei Stadium dicome sede della gara. Si giocherà il 20, probabilmente a porte chiuse, mentre non è stato ancora deciso l’orario. Sarà quindi lo stadio del Sassuolo e della Reggiana che ospiterà la gara tra la Juventus, vincitrice dell’ultimo campionato, e Napoli, vincitore della Coppa Italia proprio contro i bianconeri. Negli ultimi anni la manifestazione si era disputata in Arabia Saudita, ma questa volta, con la pandemia in corso, la ...

