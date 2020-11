Supercoppa Italiana | Juventus-Napoli si gioca il 20 gennaio a Reggio Emilia

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? ??? 20 gennaio 2021 ??? Mapei Stadium di Reggio Emilia Definite data e sede della Supercoppa Italiana… - forumJuventus : TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà… - sscnapoli : ?? | Napoli-Juventus di #SupercoppaItaliana si giocherà il 20 gennaio a Reggio Emilia ?? - FabioOffreda : RT @sscnapoli: ?? | Napoli-Juventus di #SupercoppaItaliana si giocherà il 20 gennaio a Reggio Emilia ?? - ImVeegaHD : RT @sscnapoli: ?? | Napoli-Juventus di #SupercoppaItaliana si giocherà il 20 gennaio a Reggio Emilia ?? -

Juve-Napoli in campo il 20 gennaio 2021. Bonaccini: “Una sfida che ci onora, le emozioni e i valori dello sport per non smettere di guardare avanti” ...E’ il Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore di Reggio Emilia l’impianto scelto dalla Lega Serie A per ospitare mercoledi’ 20 gennaio 2021 la gara di Supercoppa Italiana 2020 tra la Juventus campione d’ ...