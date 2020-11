Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli il 20 gennaio al Mapei Stadium (Di venerdì 20 novembre 2020) La Lega Calcio avrebbe deciso la data e la sede della gara di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, la sfida si giocherà il 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ancora non sono arrivate ufficialità dalla Lega e dalle società in questione ma la data sembrerebbe essere quella in questione, visto che è uno dei pochi turni infrasettimanali liberi. La scelta del Mapei Stadium è dovuta al fatto che non c’è la possibilità di andare all’estero per giocare. La Lega aveva ancora un contratto con l’Arabia Saudita, ma il Covid ha sospeso un pò tutto. Foto: Lega Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) La Lega Calcio avrebbe deciso la data e la sede della gara ditra. Secondo quanto raccolto da Il Mattino, la sfida si giocherà il 202021 aldi Reggio Emilia. Ancora non sono arrivate ufficialità dalla Lega e dalle società in questione ma la data sembrerebbe essere quella in questione, visto che è uno dei pochi turni infrasettimanali liberi. La scelta delè dovuta al fatto che non c’è la possibilità di andare all’estero per giocare. La Lega aveva ancora un contratto con l’Arabia Saudita, ma il Covid ha sospeso un pò tutto. Foto: Lega Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

