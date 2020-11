Supercoppa italiana, Juve-Napoli si giocherà a Reggio Emilia: i dettagli (Di venerdì 20 novembre 2020) Decisa la sede per la Supercoppa italiana: la gara tra Juventus e Napoli si giocherà a Reggio Emilia. Ecco le possibili date La Supercoppa italiana si disputerà a Reggio Emilia. Questo è stato deciso in seno all’Assemblea di Lega Serie A tenutasi ieri: Juventus-Napoli dunque avrà luogo nello stadio del Sassuolo, in una regione particolarmente attenta alle tematiche e alle misure anti-Covid. Resta da stabilire la data, con due possibilità ravvicinate: si giocherà o il 13 o il 20 gennaio la sfida tra i Campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Decisa la sede per la: la gara trantus esi. Ecco le possibili date Lasi disputerà a. Questo è stato deciso in seno all’Assemblea di Lega Serie A tenutasi ieri:ntus-dunque avrà luogo nello stadio del Sassuolo, in una regione particolarmente attenta alle tematiche e alle misure anti-Covid. Resta da stabilire la data, con due possibilità ravvicinate: sio il 13 o il 20 gennaio la sfida tra i Campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà… - a70199617 : RT @fanpage: Supercoppa italiana 2020: quando e dove si gioca Juventus-Napoli - lorepietroniro : @terribile76 Varrà sia per la Supercoppa Italiana che per il Campionato...vedrai se qualcuno non tira fuori quest'idea... - ClaraPorta4 : RT @francescoceccot: TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: Juve-Napoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà al… - fanpage : Supercoppa italiana 2020: quando e dove si gioca Juventus-Napoli -