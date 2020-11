Supercoppa Italiana: decisa la data e la sede dell’incontro (Di venerdì 20 novembre 2020) La Lega Calcio ha comunicato la data ed il luogo dove disputare la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. In piena emergenza Covid, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 20 novembre 2020) La Lega Calcio ha comunicato laed il luogo dove disputare la finale ditra Juventus e Napoli. In piena emergenza Covid, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

loris30999 : RT @forumJuventus: TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà al M… - junews24com : Supercoppa Italiana, Juve-Napoli si gioca a Reggio Emilia: le possibili date - - Fantacalcio : Supercoppa italiana Juventus-Napoli: scelte data e sede - cn1926it : #SupercoppaItaliana #JuveNapoli, scelta la data: si gioca al #MapeiStadium di #ReggioEmilia - merendaio : RT @forumJuventus: TS: 'Supercoppa italiana, dopo i due anni in Arabia, torna in Italia: #JuveNapoli il 13 o il 20 gennaio si giocherà al M… -