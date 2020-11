Super Smash Bros: Nintendo cancella il torneo The Big House a causa di una mod migliorativa (Di venerdì 20 novembre 2020) I fan di Super Smash Bros. Melee e Super Smash Bros. Ultimate erano entusiasti quando The Big House ha annunciato che i suoi tornei annuali sarebbero tornati quest'anno. Tuttavia la gioia è durata poco, perché proprio The Big House ha cancellato l'evento a seguito di un ordine di Nintendo. Il motivo? Slippi, una mod di terze parti atta a migliorare l'esperienza competitiva online dei giocatori di Super Smash Bros. Melee. "The Big House ha il cuore spezzato, abbiamo ricevuto un 'Cease and Desist' da Nintendo of America, Inc. che ci obbliga ad annullare il nostro prossimo evento online. Siamo stati informati che non abbiamo il permesso ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) I fan di. Melee e. Ultimate erano entusiasti quando The Bigha annunciato che i suoi tornei annuali sarebbero tornati quest'anno. Tuttavia la gioia è durata poco, perché proprio The Bighato l'evento a seguito di un ordine di. Il motivo? Slippi, una mod di terze parti atta a migliorare l'esperienza competitiva online dei giocatori di. Melee. "The Bigha il cuore spezzato, abbiamo ricevuto un 'Cease and Desist' daof America, Inc. che ci obbliga ad annullare il nostro prossimo evento online. Siamo stati informati che non abbiamo il permesso ...

