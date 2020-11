Su Twitter la raccolta fondi di Lapo per le famiglie colpite dal coronavirus (Di venerdì 20 novembre 2020) Lapo Elkann su Twitter trasforma un suo messaggio in donazioni per le famiglie più fragili. Per ogni retweet al suo ultimo tweet, Lapo donerà 0,77 centesimi alla campagna «È il nostro dovere». Dal 18 novembre, con la sua Fondazione Laps, Lapo ha lanciato una nuova campagna di solidarietà a supporto delle famiglie più fragili che stanno soffrendo la crisi economica generata dal Covid-19. Nelle prossime 7?? ore per ogni Retweet a questo tweet donerò 0,77€ a #OurDuty a favore di @crocerossa e @BancoAlimentare che supportano le famiglie più fragili. Donate anche voi su https://t.co/kWv9v9lWiX - anche poco, per molti, può significare TANTO. ORA SCATENATEVI ?? pic.Twitter.com/59swi4mDLb— Lapo Elkann (@Lapoelkann ) ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 novembre 2020)Elkann sutrasforma un suo messaggio in donazioni per lepiù fragili. Per ogni retweet al suo ultimo tweet,donerà 0,77 centesimi alla campagna «È il nostro dovere». Dal 18 novembre, con la sua Fondazione Laps,ha lanciato una nuova campagna di solidarietà a supporto dellepiù fragili che stanno soffrendo la crisi economica generata dal Covid-19. Nelle prossime 7?? ore per ogni Retweet a questo tweet donerò 0,77€ a #OurDuty a favore di @crocerossa e @BancoAlimentare che supportano lepiù fragili. Donate anche voi su https://t.co/kWv9v9lWiX - anche poco, per molti, può significare TANTO. ORA SCATENATEVI ?? pic..com/59swi4mDLb—Elkann (@elkann ) ...

ItalianAirForce : #GiornataMondialeInfanzia L’#AeronauticaMilitare è vicina al mondo dell’infanzia. Acquistando il #Calendario2021 t… - DiodatoMusic : Il 29 novembre arriva “Storie di un’altra estate”, la docu-serie in esclusiva su @RaiPlay. Sarà una piccola raccol… - _Carabinieri_ : Effettuavano attività di raccolta e smaltimento di rifiuti in un’area tutelata paesaggisticamente, per una consiste… - nonmoltobene : RT @gandalfclaw: Voldemort appena 'resuscitato' chiama a raccolta i Mangiamorte: - valelsi : Autunno, la stagione della raccolta. La natura dona, noi sentitamente ringraziamo. Pure Sofia. ?? #olive… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter raccolta Satispay, perché l’inventore di Twitter Jack Dorsey è diventato socio della fintech italiana Corriere della Sera Satispay, perché l’inventore di Twitter Jack Dorsey è diventato socio della fintech italiana

I piani della società dei pagamenti digitali: triplicare entro tre anni il team dei collaboratori (oggi 120), espandere la presenza all’estero ...

Cogesa chiude al pubblico i centri di raccolta e gli uffici

Sulmona,19 novembre– Da domani Cogesa chiude al pubblico i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, come già fatto per gli uffici e prolunga lo smart working per i dipendenti amministrativi fino a ...

I piani della società dei pagamenti digitali: triplicare entro tre anni il team dei collaboratori (oggi 120), espandere la presenza all’estero ...Sulmona,19 novembre– Da domani Cogesa chiude al pubblico i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, come già fatto per gli uffici e prolunga lo smart working per i dipendenti amministrativi fino a ...