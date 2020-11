Strisce blu a Giugliano, sospesa sosta a pagamento: l’ordinanza di Pirozzi (Di venerdì 20 novembre 2020) Giugliano. Stop al pagamento delle Strisce blu a Giugliano dal 21 al 30 novembre. Lo ha deciso con un’ordinanza il primo cittadino, Nicola Pirozzi. Il testo dell’ordinanza “Con l’attuale situazione di emergenza sanitaria particolarmente avvertita anche nel nostro territorio, derivante dalla diffusione del Coronavirus Covid-19 e viste le misure di contenimento dell’epidemia e le numerose L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 novembre 2020). Stop aldelleblu adal 21 al 30 novembre. Lo ha deciso con un’ordinanza il primo cittadino, Nicola. Il testo del“Con l’attuale situazione di emergenza sanitaria particolarmente avvertita anche nel nostro territorio, derivante dalla diffusione del Coronavirus Covid-19 e viste le misure di contenimento dell’epidemia e le numerose L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

muoversincampan : Il Comune di Piano di Sorrento, considerato l’attuale stato per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sospende fi… - LuceverdeMilano : ?? #Milano @ComuneMI ? Misure per fronteggiare emergenza #Covid19 ?? Dal #5Novembre ??? SOSPESA AREA C ???? S… - mcacciaglia64 : @SarahBonasegale @logansette @matteo_Luk @battaglia_persa Magari vengono costretti a parcheggiare su stalli non abu… - massidanu : Tutte le strisce bianche dei parcheggi si sono trasformate in blu?????????? #Milano - brunoforesi : RT @SilvioMagliano: Giusto abbassare il prezzo delle “Strisce Blu” nei quartieri della movida, a maggior ragione alla luce degli ulteriori… -

Ultime Notizie dalla rete : Strisce blu Ztl, Area C e strisce blu: dove sono attive e dove in stand by La Gazzetta dello Sport Giugliano. La Nuova Ordinanza del Sindaco sospende la sosta a pagamento

Il Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi ha emesso una Nuova Ordinanza con la quale ha sospeso anche qui la sosta a pagamento. Le strisce blu saranno “inattive” dal 21 al 30 novembre con possibile proro ...

Giugliano, nuova ordinanza di Pirozzi: “Stop alla sosta a pagamento”

GIUGLIANO – Stop alla sosta a pagamento nel comune di Giugliano. Questa l’ultima decisione del Sindaco Nicola Pirozzi che con l’ordinanza ha deciso di sospendere le strisce blu dal 21 al 30 novembre.

Il Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi ha emesso una Nuova Ordinanza con la quale ha sospeso anche qui la sosta a pagamento. Le strisce blu saranno “inattive” dal 21 al 30 novembre con possibile proro ...GIUGLIANO – Stop alla sosta a pagamento nel comune di Giugliano. Questa l’ultima decisione del Sindaco Nicola Pirozzi che con l’ordinanza ha deciso di sospendere le strisce blu dal 21 al 30 novembre.