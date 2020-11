Stress, cambio di stagione, malumore: gli italiani si affidano a natura e superfood (Di venerdì 20 novembre 2020) Il periodo non è certo dei più facili. Da un lato, infatti, c'è il cambio di stagione, che da sempre porta con sé qualche acciacco vario ed eventuale, così come un calo complessivo delle energie. Dall'altro, ci sono invece tutte le limitazioni dovute alla pandemia, che ci tengono in molti casi lontani dalla natura, chiusi in casa in un perenne tragitto dal salotto alla camera da letto. Che cosa stanno facendo, dunque, gli italiani per cercare di affrontare al meglio questo momento? A porsi la domanda è stato innocent, il brand specializzato nella produzione di succhi di frutta freschi e smoothie, che ha commissionato un sondaggio per meglio comprendere il nostro rapporto con le attività all'aria aperta, i prodotti di origine vegetale, i superfood e via dicendo. Così, per esempio, è emerso che gli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Il periodo non è certo dei più facili. Da un lato, infatti, c'è ildi, che da sempre porta con sé qualche acciacco vario ed eventuale, così come un calo complessivo delle energie. Dall'altro, ci sono invece tutte le limitazioni dovute alla pandemia, che ci tengono in molti casi lontani dalla, chiusi in casa in un perenne tragitto dal salotto alla camera da letto. Che cosa stanno facendo, dunque, gliper cercare di affrontare al meglio questo momento? A porsi la domanda è stato innocent, il brand specializzato nella produzione di succhi di frutta freschi e smoothie, che ha commissionato un sondaggio per meglio comprendere il nostro rapporto con le attività all'aria aperta, i prodotti di origine vegetale, ie via dicendo. Così, per esempio, è emerso che gli ...

haaveilmeinen : @_starshineforju Può essere lo stress? Oppure semplicemente il cambio di stagione? - aryaastaaark : @scrivodizain È successo anche a me per 4 mesi consecutivi ma era solo dovuto allo stress e al cambio di stagione, poi si è regolarizzato - GiorgiaBusiello : @arvthaz No ma amo se viene fuori anche questa io penso che il mio medico si dà per disperso e scappa in Cambogia h… - madmacsi : @Morbilla_ E col cambio automatico che riduce pure lo stress - xeleonora95 : @_totallyfine Anche a me è successo questo mese Oltre allo stress credo che abbia influenzato anche il cambio dell'ora -

Ultime Notizie dalla rete : Stress cambio Stanchezza invernale, i rimedi naturali per combatterla il Giornale Cambio di stagione e lockdown: come prevenire il Winter Blues

Disturbo che colpisce quattro volte di più le donne. Porta umore instabile, sonnolenza, difficoltà a concentrarsi. Fondamentali alimenti ricchi di triptofano, vitamina B1, acido folico e zinco ...

L’allarme di Lampard: “In Premier gli infortuni aumentano, i giocatori sono sotto stress”

Frank Lampard si unisce al coro all’unisono contro i tanti impegni delle squadre e gli orari improponibili: “Gli infortuni sono in aumento in tutta la Premier League – spiega l’ex centrocampista del C ...

Disturbo che colpisce quattro volte di più le donne. Porta umore instabile, sonnolenza, difficoltà a concentrarsi. Fondamentali alimenti ricchi di triptofano, vitamina B1, acido folico e zinco ...Frank Lampard si unisce al coro all’unisono contro i tanti impegni delle squadre e gli orari improponibili: “Gli infortuni sono in aumento in tutta la Premier League – spiega l’ex centrocampista del C ...