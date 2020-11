Stranger Things 4: svelato il nuovo cast, c’è anche Jamie Campbell Bower (Di venerdì 20 novembre 2020) La quarta stagione di Stranger Things vedrà luce probabilmente nella primavera del 2021 (la pandemia in corso ha rallentato tutte le produzioni), ma Netflix nella giornata di oggi ha annunciato tutte le new entry. Il primo attore ad essersi unito al cast di Stranger Things è Jamie Campbell Bower, già visto in diverse serie TV e film, come Shadowhunters – Città di Ossa e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Jamie Campbell Bower vestirà i panni i Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stranger Things 4, le new entry Un’altra new entry è l’attore Eduardo Franco che interpreterà Argyle, il ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 novembre 2020) La quarta stagione divedrà luce probabilmente nella primavera del 2021 (la pandemia in corso ha rallentato tutte le produzioni), ma Netflix nella giornata di oggi ha annunciato tutte le new entry. Il primo attore ad essersi unito aldi, già visto in diverse serie TV e film, come Shadowhunters – Città di Ossa e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street.vestirà i panni i Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico.4, le new entry Un’altra new entry è l’attore Eduardo Franco che interpreterà Argyle, il ...

