Storie Contemporanee: Michela Ponziani a caccia delle ultime ricerche (Di venerdì 20 novembre 2020) Michela Ponziani Un nuovo programma dedicato alle ricerche più interessanti a cui stanno lavorando oggi gli storici italiani che si dedicano all’approfondimento di quanto accaduto dalla Rivoluzione Francese ai nostri giorni. E’ Storie Contemporanee di Fabrizio Marini, Marco Mondini, Alfonso Notari, Michela Ponzani, per la regia di Leonardo Sicurello che Rai Storia propone da stasera alle 22.00. Ogni settimana Michela Ponzani, con la partecipazione di Marco Mondini, presenta tre diverse indagini, per chiarire con i loro autori gli aspetti più rilevanti del loro studio, le novità del loro approccio, le scoperte effettuate, i risultati che si ripromettono di raggiungere. Nel primo appuntamento, protagonista un fenomeno che coinvolse centinaia di migliaia di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 novembre 2020)Un nuovo programma dedicato allepiù interessanti a cui stanno lavorando oggi gli storici italiani che si dedicano all’approfondimento di quanto accaduto dalla Rivoluzione Francese ai nostri giorni. E’di Fabrizio Marini, Marco Mondini, Alfonso Notari,Ponzani, per la regia di Leonardo Sicurello che Rai Storia propone da stasera alle 22.00. Ogni settimanaPonzani, con la partecipazione di Marco Mondini, presenta tre diverse indagini, per chiarire con i loro autori gli aspetti più rilevanti del loro studio, le novità del loro approccio, le scoperte effettuate, i risultati che si ripromettono di raggiungere. Nel primo appuntamento, protagonista un fenomeno che coinvolse centinaia di migliaia di ...

LinkaTv : E' iniziato Storie contemporanee p.1. La r su #raistoria Clicca qui per classifica tweet: - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Storie contemporanee” con Michela Ponzani. Su Rai Storia le cartoline al milite ignoto - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Storie contemporanee” con Michela Ponzani. Su Rai Storia le cartoline al milite ignoto - MuseoEbRoma : ???? Backstage 'La restituzione dei beni culturali trafugati durante la Seconda Guerra Mondiale' - Museo Ebraico di R… - CronCineRomagna : RT @BlogSeason: La #MacedoniadelNord ha scelto per gli #Oscars2021 #BestInternationalFilm #Willow di M.Manchevski. Attraverso una triplice… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie Contemporanee Storie Contemporanee DavideMaggio.it Brescia, ospedale Civile pieno e l'attesa della seconda ondata

Una dopo l’altra, scorrono scene uguali e terribili di storie diverse e dolorose ... A marzo 950 pazienti contemporaneamente Agli Spedali Civili di Brescia in primavera lo tsunami della pandemia è ...

Piotta e le ‘Storie di rap a Roma’, al via un nuovo appuntamento con Vinile al Bea Café

Bea Café in collaborazione con Soundwall presenta Vinile. Un appuntamento mensile dove i protagonisti dell’universo musicale, autori, musicisti, cantanti, deejay, produttori, giornalisti, racconterann ...

Una dopo l’altra, scorrono scene uguali e terribili di storie diverse e dolorose ... A marzo 950 pazienti contemporaneamente Agli Spedali Civili di Brescia in primavera lo tsunami della pandemia è ...Bea Café in collaborazione con Soundwall presenta Vinile. Un appuntamento mensile dove i protagonisti dell’universo musicale, autori, musicisti, cantanti, deejay, produttori, giornalisti, racconterann ...