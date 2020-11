Stm | Buffagni | ' per Etna Valley risorse ci sono'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Vogliamo rassicurare i lavoratori dell'. Lo scorso novembre eravamo già stati alla Stm per incontrare i dipendenti e vogliamo confermare che il Governo ha una sola parola. Il Mise e il Mef hanno, infatti, già previsto lenecessarie per supportare il progetto su Catania dell'ampliamento del sito". Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano, insieme ai parlamentari M5S, Simona Suriano ed Eugenio Saitta. "Il Governo italiano è al fianco delle imprese che investono in Italia e, a maggior ragione in un momento di così grande difficoltà economica e sanitaria, non possiamo permetterci di mettere in secondo piano un'eccellenza del Sud del Paese”, sottolineano.