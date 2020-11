Stati Uniti, la Georgia conferma Biden dopo il riconteggio: 12 mila voti in più di Trump (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo stato della Georgia ha terminato il riconteggio delle schede: Joe Biden ha prevalso su Trump di circa 12 mila voti, aggiudicandosi i 16 Grandi Elettori. ATLANTA – Joe Biden incassa la conferma della vittoria in Georgia. Nello Stato del Sud è terminato infatti il riconteggio dei 5 milioni di voti espressi. Con i dati attualmente ufficiali, il candidato democratico ha vinto le elezioni presidenziali con 306 Grandi Elettori contro 232 di Trump. Georgia, riconteggio conferma Biden Nello stato di Atlanta la bagarre è stata serratissima e l’esito del primo conteggio ha richiesto una seconda verifica visto lo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo stato dellaha terminato ildelle schede: Joeha prevalso sudi circa 12, aggiudicandosi i 16 Grandi Elettori. ATLANTA – Joeincassa ladella vittoria in. Nello Stato del Sud è terminato infatti ildei 5 milioni diespressi. Con i dati attualmente ufficiali, il candidato democratico ha vinto le elezioni presidenziali con 306 Grandi Elettori contro 232 diNello stato di Atlanta la bagarre è stata serratissima e l’esito del primo conteggio ha richiesto una seconda verifica visto lo ...

