Stati Uniti - Jaguar Land Rover denuncia Volkswagen per il brevetto del Terrain Response (Di venerdì 20 novembre 2020) Il gruppo Jaguar Land Rover ha presentato una denuncia per bloccare le importazioni negli Stati Uniti di alcuni modelli del gruppo Volkswagen. Secondo il costruttore, infatti, diverse vetture della Porsche, dell'Audi, della Lamborghini e del brand di Wolfsburg utilizzerebbero la tecnologia brevettata "Terrain Response" senza autorizzazione. Diversi modelli coinvolti. Nel documento depositato alla Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti, la Casa inglese ha dichiarato che il sistema di gestione della motricità in grado di affrontare una "vasta gamma di superfici" è una caratteristica chiave dei suoi veicoli. Il gruppo britannico ha poi aggiunto che "sta cercando di proteggere le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 novembre 2020) Il gruppoha presentato unaper bloccare le importazioni neglidi alcuni modelli del gruppo. Secondo il costruttore, infatti, diverse vetture della Porsche, dell'Audi, della Lamborghini e del brand di Wolfsburg utilizzerebbero la tecnologia brevettata "" senza autorizzazione. Diversi modelli coinvolti. Nel documento depositato alla Commissione per il commercio internazionale degli, la Casa inglese ha dichiarato che il sistema di gestione della motricità in grado di affrontare una "vasta gamma di superfici" è una caratteristica chiave dei suoi veicoli. Il gruppo britannico ha poi aggiunto che "sta cercando di proteggere le ...

Fontana3Lorenzo : Nel silenzio della maggior parte dei media, i sostenitori dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, sono… - repubblica : Stati Uniti, Giuliani show: 'Brogli elettorali, ho molte prove ma non posso rivelarle' [dalla nostra inviata Anna L… - Internazionale : È successo negli Stati Uniti con Donald Trump. Sono stati la pandemia e l’alleanza fra movimenti antifascisti e ant… - paxromanaX : @leonemaschio @claudio_2022 @lunastorta13 @Tiziana20202020 @Adri19510 @MariaLu91149151 @Carolin70270912 @Claudoc3… - chunaldinho : RT @mlsmagita: Arriva dagli Stati Uniti una brutta notizia per l’ex #Juventus Gonzalo #Higuain. Come riportato dal @MiamiHerald , infatti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Negli Stati uniti la botta all'economia deve ancora arrivare | il manifesto Il Manifesto Sequel Il principe cerca moglie uscirà su Amazon

NEW YORK, 20 NOV - Il sequel de 'Il principe cerca moglie' (Coming 2 America) è stato acquistato da Amazon Studios dalla Paramount Pictures e sarà distribuito globalmente nel marzo del 2021. Il film r ...

Aggiornamento Coronavirus, 20 novembre: il contagio in Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino Dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte

Aggiornamento Coronavirus: i dati di Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino. I dati dell’emergenza Coronavirus del 20 novembre. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha ...

NEW YORK, 20 NOV - Il sequel de 'Il principe cerca moglie' (Coming 2 America) è stato acquistato da Amazon Studios dalla Paramount Pictures e sarà distribuito globalmente nel marzo del 2021. Il film r ...Aggiornamento Coronavirus: i dati di Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino. I dati dell’emergenza Coronavirus del 20 novembre. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha ...