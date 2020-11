Stati Uniti, conduttore Fox provoca: “Il vaccino anti-Covid? Chiamiamolo Trump” (Di sabato 21 novembre 2020) Arriva una nuova incredibile provocazione dagli Stati Uniti, stavolta ad opera del conduttore di Fox Geraldo Rivera secondo cui il vaccino anti-Covid dovrebbe essere intitolato a Donald Trump. “Sarebbe un gesto carino nei confronti del Presidente – ha spiegato – Mi piacerebbe che venisse onorato in questo modo, nei prossimi anni potrebbe diventare il nome del vaccino. Hai già preso un Trump?“. Secondo Rivera, noto sostenitore del presidente uscente, sarebbe un atto doveroso in quanto è proprio sotto la presidenza Trump che sono iniziate le sperimentazioni più avanzate del vaccino. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Arriva una nuova incredibilezione dagli, stavolta ad opera deldi Fox Geraldo Rivera secondo cui ildovrebbe essere intitolato a Donald Trump. “Sarebbe un gesto carino nei confronti del Presidente – ha spiegato – Mi piacerebbe che venisse onorato in questo modo, nei prossimi anni potrebbe diventare il nome del. Hai già preso un Trump?“. Secondo Rivera, noto sostenitore del presidente uscente, sarebbe un atto doveroso in quanto è proprio sotto la presidenza Trump che sono iniziate le sperimentazioni più avanzate del. SportFace.

Fontana3Lorenzo : Nel silenzio della maggior parte dei media, i sostenitori dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, sono… - repubblica : Stati Uniti, Giuliani show: 'Brogli elettorali, ho molte prove ma non posso rivelarle' [dalla nostra inviata Anna L… - Internazionale : È successo negli Stati Uniti con Donald Trump. Sono stati la pandemia e l’alleanza fra movimenti antifascisti e ant… - MariaErrichiel5 : RT @Marco_dreams: Eseguita negli Stati Uniti una nuova condanna a morte federale, l'ottava di quest'anno. La Corte Suprema ha respinto un… - Fortunablu17 : @antiope66 Tranquilla, sarà il giorno per il tuo sblocco.????. Nel mio caso non credo siano stati gli idioti. Uniti siamo uno tsnunami.?? -