Start-up e PMI innovative: 200 milioni di euro per incentivare gli investimenti nel capitale (Di venerdì 20 novembre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli , che disciplina le modalità di impiego di ulteriori 200 milioni di euro destinati dal Decreto ... Leggi su impresacity (Di venerdì 20 novembre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli , che disciplina le modalità di impiego di ulteriori 200didestinati dal Decreto ...

vivereitalia : Mise: in Gazzetta il decreto per il sostegno alle start-up e PMI innovative - impresacity : Start-up e PMI innovative: 200 milioni di euro per incentivare gli investimenti nel capitale: Le risorse, allocate… - MDVTax : RT @MISE_GOV: #incentivi e sostegno alle #startup e #PMI innovative. 200 milioni di euro per gli #investimenti nel capitale destinati dal #… - paolobrunelli6 : In Gazzetta il decreto per il sostegno alle start-up e PMI innovative - giornalecomuni : In Gazzetta il #decreto per il sostegno alle #startup e #PMI innovative #innovazione #digitale… -