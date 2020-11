Stankovic: «Mihajlovic come un padre. Rappresenta la Serbia» (Di venerdì 20 novembre 2020) Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha partecipato all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha partecipato all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport per la presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic. «Lui per me è come un padre, una persona importante nella mia vita, io sto ancora in piedi per lui e sono molto emozionato. Io lo chiamo papà in serbo. Per noi serbi Mihajlovic è un’icona, un idolo, un uomo con grandi attributi, lo ha dimostrato tantissime volte e soprattutto con la malattia, ha dimostrato che cosa è la vita. Per noi che lo conosciamo molto bene, ogni giorno che passava era una vittoria. Lui sa quanto lo stimo e lo amo. Rappresenta la Serbia, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Dejan, allenatore della Stella Rossa, ha partecipato all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport Dejan, allenatore della Stella Rossa, ha partecipato all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport per la presentazione dell’autobiografia di Sinisa. «Lui per me èun, una persona importante nella mia vita, io sto ancora in piedi per lui e sono molto emozionato. Io lo chiamo papà in serbo. Per noi serbiè un’icona, un idolo, un uomo con grandi attributi, lo ha dimostrato tantissime volte e soprattutto con la malattia, ha dimostrato che cosa è la vita. Per noi che lo conosciamo molto bene, ogni giorno che passava era una vittoria. Lui sa quanto lo stimo e lo amo.la, ...

solferinolibri : RT @Gazzetta_it: Mancini e Ibra, Totti e Stankovic… Tutti con #Mihajlovic per la presentazione del suo libro in diretta @solferinolibri htt… - sportli26181512 : Mancini e Ibra, Totti e Stankovic… Tutti con Miha per la presentazione del suo libro in diretta: Mancini e Ibra, To… - Gazzetta_it : Mancini e Ibra, Totti e Stankovic… Tutti con #Mihajlovic per la presentazione del suo libro in diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Stankovic Mihajlovic Stankovic: «Mihajlovic come un padre. Rappresenta la Serbia» Calcio News 24 LIVE “La partita della vita”: Sinisa Mihajlovic presenta la sua autobiografia

LIVE “La partita della vita”: Sinisa Mihajlovic presenta la sua autobiografia Sinisa Mihajlovic presenta in diretta web dalla sala Buzzati in via Solferino la sua autobiografia “La partita della Vita” ...

Sinisa Mihajlovic presenta il suo libro, «La partita della vita»

È nelle librerie da pochi giorni il nuovo libro di Sinisa Mihajlovic che racconta le sue ... Massimo Moratti, Dejan Stankovic, Francesco Totti e Walter Veltroni.

LIVE “La partita della vita”: Sinisa Mihajlovic presenta la sua autobiografia Sinisa Mihajlovic presenta in diretta web dalla sala Buzzati in via Solferino la sua autobiografia “La partita della Vita” ...È nelle librerie da pochi giorni il nuovo libro di Sinisa Mihajlovic che racconta le sue ... Massimo Moratti, Dejan Stankovic, Francesco Totti e Walter Veltroni.