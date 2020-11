Stallo Ue su Recovery Fund, l’unica strada è la negoziazione. Il video (Di venerdì 20 novembre 2020) Stallo Ue su Recovery Fund, l’unica strada è la negoziazione Milano, 20 nov. (askanews) – Stallo sul Recovery Fund. Nella videoconferenza dei leader Ue, Polonia e Ungheria hanno ribadito che non possono accettare che l’erogazione del Recovery Fund sia legata al rispetto dello stato di diritto. E ora anche il premier sloveno Janez Jansha considera il meccanismo concordato tra presidenza di turno tedesca, Consiglio e Parlamento non in linea con i trattati. A questo punto l’unica strada è la negoziazione. “Non possiamo inviare la proposta al parlamento europeo” ha dichiarato Angela Merkel alla fine della riunione, ma bisogna “andare ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020)Ue suè laMilano, 20 nov. (askanews) –sul. Nellaconferenza dei leader Ue, Polonia e Ungheria hanno ribadito che non possono accettare che l’erogazione delsia legata al rispetto dello stato di diritto. E ora anche il premier sloveno Janez Jansha considera il meccanismo concordato tra presidenza di turno tedesca, Consiglio e Parlamento non in linea con i trattati. A questo puntoè la. “Non possiamo inviare la proposta al parlamento europeo” ha dichiarato Angela Merkel alla fine della riunione, ma bisogna “andare ...

Ultime Notizie dalla rete : Stallo Recovery Sul Recovery restano i veti ed è stallo in Ue, si va verso rinvio dicembre AGI - Agenzia Italia EUROPA/Recovery fund, stallo in Europa

Recovery Fund, il vertice dei leader europei non sblocca lo stallo. Resta il veto di Ungheria e Polonia

Secondo funzionari e diplomatici, a doversi muovere sono Budapest e Varsavia, ma anche loro si aspettano aperture che, specialmente il Parlamento europeo, non ha nessuna intenzione di concedere. Per o ...

