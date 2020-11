Sta bene Valentina, non è scomparsa da Livorno: le ultime notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Non è una persona scomparsa, sta bene ed è in un posto sicuro. Lo precisa anche la procura di Livorno, come riferisce il Tirreno. L’aggiornamento, in merito a questa vicenda, viene dato anche da Chi l’ha visto che tramite le pagine social, informa il suo pubblico circa l’evoluzione di questa vicenda. Valentina quindi sta bene anche se da quasi un mese non dà sue notizie al compagno Gabriele, con il quale il 19 ottobre 2020 avrebbe dovuto sposarsi. Nessuna notizia neppure a suo fratello Simone che aveva chiesto aiuto alla trasmissione di Rai 3. Simone aveva mostrato alla redazione di Chi l’ha visto un messaggio inviato da Valentina mentre era in ospedale. Poi non aveva più avuto notizie e si era quindi preoccupato. Valentina era andata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 novembre 2020) Non è una persona, staed è in un posto sicuro. Lo precisa anche la procura di, come riferisce il Tirreno. L’aggiornamento, in merito a questa vicenda, viene dato anche da Chi l’ha visto che tramite le pagine social, informa il suo pubblico circa l’evoluzione di questa vicenda.quindi staanche se da quasi un mese non dà sueal compagno Gabriele, con il quale il 19 ottobre 2020 avrebbe dovuto sposarsi. Nessuna notizia neppure a suo fratello Simone che aveva chiesto aiuto alla trasmissione di Rai 3. Simone aveva mostrato alla redazione di Chi l’ha visto un messaggio inviato damentre era in ospedale. Poi non aveva più avutoe si era quindi preoccupato.era andata ...

Ultime Notizie dalla rete : Sta bene La sindaca di Figline Incisa Giulia Mugnai positiva al Covid. Sta bene ed è asintomatica Valdarno24 M5S, no insindacabilità per Lezzi Dovrà rispondere di diffamazione

La causa avviata da un militante nel 2016. L’ex ministra aveva ottenuto il beneficio costituzionale, ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata ...

Lazio, Inzaghi: «Luis Alberto ha fatto una cavolata e verrà multato. Luiz Felipe out per Covid»

Vuole riprende il campionato con una vittoria dopo la sosta, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, presenta nel centro sportivo di Formello la sfida in trasferta contro il Crotone, in ...

