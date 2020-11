Spot sovranista sui Social regionali. Bufera su Marsilio in Abruzzo. Il profilo istituzionale usato per attaccare il Governo. Marcozzi (M5S) denuncia: comportamento vergognoso (Di venerdì 20 novembre 2020) Parafrasando la famosa allegoria di Francisco Goya si potrebbe dire che “Il sonno della R(e)gione genera mostri” come quello apparso nel profilo Social della Regione Abruzzo, la scorsa sera. In un post pubblicato su Facebook dall’Ente è stato condiviso un video di Quarta Repubblica, programma di Rete 4, dal titolo ‘Quello che non ha fatto il Governo’. Nel servizio giornalistico il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, attribuisce la colpa delle inefficienze sanitarie regionali al Governo centrale incensando però la sua giunta, a trazione sovranista, per i pochi risultati ottenuti sul campo. Strano a dirsi, ma a parlare è lo stesso governatore che, appena 4 giorni fa, nel decidere di anticipare la zona rossa per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Parafrasando la famosa allegoria di Francisco Goya si potrebbe dire che “Il sonno della R(e)gione genera mostri” come quello apparso neldella Regione, la scorsa sera. In un post pubblicato su Facebook dall’Ente è stato condiviso un video di Quarta Repubblica, programma di Rete 4, dal titolo ‘Quello che non ha fatto il’. Nel servizio giornalistico il presidente della Regione, Marco, attribuisce la colpa delle inefficienze sanitariealcentrale incensando però la sua giunta, a trazione, per i pochi risultati ottenuti sul campo. Strano a dirsi, ma a parlare è lo stesso governatore che, appena 4 giorni fa, nel decidere di anticipare la zona rossa per ...

