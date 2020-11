Spike Lee | così la nascita del Viagra diventa un musical

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) Un’azienda farmaceutica, la Pfizer, ha attirato su di sé l’attenzione di un mondo che l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio. «Vaccino», ha promesso la società, cui Spike Lee ha, però, deciso di guardare per ben altre, artistiche ragioni. Il regista, consapevole di come la Pfizer abbia trovato la propria fortuna nella pillola blue che è stata chiamata Viagra, ha deciso di raccontare la nascita del farmaco in chiave pop. Con un musical, basato su un articolo che, nel 2018, è comparso su Esquire.