SPID, dal 2021 sarà obbligatorio per accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Dal 2021 l'identità digitale, SPID, sarà la chiave unica d'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, insieme alla CIE, cioè alla carta d'identità elettronica e alla CNS (Carta Nazionale dei Servizi). SPID permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con un'unica Identità Digitale.

